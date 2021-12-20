В Шабуре к радости детворы появился свой каток
Небольшая территория рядом с водокачкой в селе Шабур Заиграевского района Бурятии было местом немноголюдным. Со временем пустырь и вовсе стал превращаться в свалку. Местный житель Сергей Никитин, как человек хозяйственный, решил, что негоже такому месту пропасть под горами мусора, когда в посёлке нет катка, сообщает заиграевская газета «Вперед».
Сергей Алексеевич заведует хозяйственно-транспортным отделом при Шабурской администрации и о финансовых возможностях поселения знает не понаслышке. Поэтому все заботы по обустройству катка он взял на себя.
- Место удобное для заливки - рядом водокачка. Главное привести в порядок надо было, - рассказал Сергей Никитин газете «Вперёд».
Издание отмечает, что ещё летом Сергей расчистил площадку, выровнял её и сделал земляные бортики. Как только ударили первые морозы – начал заливать каток. Ледяная поверхность получилась ровная и удобная. В планах местного жителя расширить и огородить площадь катка. Но всё это он уже планирует в следующем году. Кроме этого, мужчина сам выходит на лёд и выступает инициатором хоккейных матчей среди местной детворы.
Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бурятская лыжница взяла медаль на этапе Кубка Восточной Европы
В декабре прошлого года такой объём израсходовали за 10 дней
Лея сама вернула бесполезную игрушку людям
Они ведут уникальный блог для будущих студентов, независимо от возраста
В Шабуре к радости детворы появился свой каток
Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод
Проекты представили Юрию Трутневу
Забавный аттракцион будет работать, пока не растает снег
За отказ покидать дома гражданам грозит штраф
В больницах лечатся более 1200 больных COVID-19
Член сборной России по женской борьбе Ирина Ологонова рассказала в интервью о том, откуда она черпает мотивацию продолжать спортивную карьеру, что помогает не растерять веру в себя после обидных поражений
Горожане обратились в прокуратуру
В мероприятии участвовали представители трёх ведомств
По закону тест-полоски выдаются бесплатно
Отремонтировать сети водоснабжения необходимо до будущей осени