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Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток

Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Шабуре к радости детворы появился свой каток

Небольшая территория рядом с водокачкой в селе Шабур Заиграевского района Бурятии было местом немноголюдным. Со временем пустырь и вовсе стал превращаться в свалку. Местный житель Сергей Никитин, как человек хозяйственный, решил, что негоже такому месту пропасть под горами мусора, когда в посёлке нет катка, сообщает заиграевская газета «Вперед».

Сергей Алексеевич заведует хозяйственно-транспортным отделом при Шабурской администрации и о финансовых возможностях поселения знает не понаслышке. Поэтому все заботы по обустройству катка он взял на себя.

- Место удобное для заливки - рядом водокачка. Главное привести в порядок надо было, - рассказал Сергей Никитин газете «Вперёд».

Издание отмечает, что ещё летом Сергей расчистил площадку, выровнял её и сделал земляные бортики. Как только ударили первые морозы – начал заливать каток. Ледяная поверхность получилась ровная и удобная. В планах местного жителя расширить и огородить площадь катка. Но всё это он уже планирует в следующем году. Кроме этого, мужчина сам выходит на лёд и выступает инициатором хоккейных матчей среди местной детворы.
спорт каток

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