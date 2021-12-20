Даши Намдаков планирует создать этнокомплекс в Бурятии

Проекты представили Юрию Трутневу
Несколько новых туристических объектов планируют создать в Бурятии. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что проекты были представлены полпреду президента в ДФО Юрий Трутневу во время его рабочего визита в Улан-Удэ.
Представитель ООО «Славное море» Максим Сурнин рассказал, что его компания планирует строительство туристско-рекреационного кластера в селе Выдрино Кабанского района. Там планируется развитие инфраструктуры внутренних водных путей и круизного туризма на Байкале. Также вновь озвучили планы по созданию на горе Мамай инфраструктуры для зимнего отдыха.
Известный российский художник и скульптор Даши Намдаков планирует создать этнографический комплекс в турзоне «Байкальская гавань».
Представители ООО «Озёрное» рассказали о возможности строительства сети капсульных эко-отелей на Байкале, позволяющих путешествовать туристу внутри региона, останавливаясь в фирменных комфортабельных отелях сети. Подобный проект компания уже запустила на Алтае.
Также в рамках вопроса о расширении границ ТОР «Бурятия» Юрию Трутневу был представлен проект по развитию туристско-рекреационного кластера в посёлке Аршан Тункинского района.
- Мы очень много говорим о том, что есть озеро Байкал, что вокруг озера Байкал много «диких» туристов, и что этот «дикий» туризм надо привести в какое-то цивилизованное состояние для того чтобы, во-первых, предоставить людям возможность отдыхать внутри России на нашем уникальном озере, а второе, уменьшить нагрузку на озеро Байкал, потому что «дикий» туризм, конечно, наносит озеру огромный ущерб. Радует, что появился целый ряд инвесторо. Они пока в предпроектной стадии, но мы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры, поэтому мы все эти проекты будет поддерживать, но с жесткими соблюдениями экологического законодательства, - резюмировал Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал Daily», в августе в Забайкальском крае по инициативе Даши Намдакова открылся ленд-арт парк «Тужи». Главной его достопримечательностью стали деревянные скульптуры, выполненные скульптором и его командой.
Даши Намдаков планирует создать этнокомплекс в Бурятии
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