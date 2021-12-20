Голосование продлится до 31 декабря
Жители Бурятии интернет-голосованием выберут обладателя звания «Звезда года – 2021». В онлайн-конкурсе принимают участие популярные исполнители республики Бурятия.
Посетители сайта республиканского центра народного творчества могут проголосовать за одну кандидатуру, ответив на вопросы теста. Кстати, из вопросов можно узнать интересные факты о жизни и творчества звезд бурятской эстрады.
Три победителя, получившие большинство голосов в интернет-голосовании получат денежные призы в номинациях: «Золотая звезда», «Серебряная звезда» и «Бронзовая звезда».
Для участия в голосовании необходимо зайти на сайт, выбрать (нажать на фотографию) вашего любимого исполнителя, ответить на 3 вопроса, указать свои данные. Персональные данные посетителей сайта не разглашаются.
Пользователи, ответившие правильно на все вопросы, участвуют в розыгрыше призов, победитель определится посредством генератора случайных чисел. Ему достанется 10 тысяч рублей. Самый активный посетитель сайта также получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Кроме этого, оргкомитет учредил поощрительные призы.
Голосование продлится до 31 декабря 2021 года. Итоги конкурса и награждение состоятся в январе-феврале 2022 года, сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии определят «Звезду года»
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