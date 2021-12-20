В улан-удэнском музее установили «карусель из детства»

Забавный аттракцион будет работать, пока не растает снег



В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ установили интересный аттракцион. К невысокому столбу прикрепили две длинные вращающиеся жерди. К ним с обоих концов прикреплены сани, на которые садятся дети. Взрослый, в свою очередь, толкает за одну из жердей, приводя в движение сани.



Видео «покатушек» опубликовали сначала в аккаунте музея в соцсети, а затем продублировали в паблике ves_ulan_ude_, подписав: «Родителям интереснее больше всего: и ребёнок доволен, и фитнес».



Многим подписчикам понравилась идея. Кто-то вспомнил, что такая карусель была в детстве: «Ооо, карусель с детства», «Классно», «У нас тоже в детстве такая карусель была, прямо ностальгия», «Зимняя карусель детства».





