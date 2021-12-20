Россияне теперь обязаны самостоятельно эвакуироваться с места ЧС

Эвакуация будет проводиться лишь в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан. «Это может быть, например, зона пожара или наводнения, когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать», — отмечается в пояснениях к поправкам.





В Госдуме при этом отметили, что речь не идёт о принудительной эвакуации. Тем не менее в случае нарушения правил гражданину может быть вынесено предупреждение или административный штраф на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, сообщает РБК.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В соответствии с поправками граждане по требованию властей обязаны эвакуироваться в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации.Законодательную инициативу МЧС представил статс-секретарь – заместитель главы спасательного ведомства Алексей Серко.- Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Например, лесные пожары. Сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам ведомства приходится задействовать дополнительные силы и средства не только на тушение, а еще и на обход домов и убеждения жителей эвакуироваться, спасаться не столько от пожара, сколько от того же дыма. При этом, не всех возможно убедить, а закон этот вопрос не регулирует. В итоге, зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Законопроект предлагает возложить на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, – отметил замглавы МЧС России.Также законопроект обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.