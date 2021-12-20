В Улан-Удэ наградили победителей конкурса старинных фотографий

Следующий конкурс проведут в 2022 году



17 декабря в Улан-Удэ прошла церемония награждения лауреатов конкурса старинных фотографий «Моя семья. Мои традиции». Победители и участники, приехавшие из различных районов Бурятии, получили наградные сертификаты, дипломы и памятные подарки.



В номинации «Портрет» диплом первой степени получила Ольга Асеева. В номинации «Историческое фото» победителем стала Валентина Матвеева. В номинации «История о фото» диплом первой степени был вручён Зое Банзаракцаевой.



В дополнительной номинации «Хранитель старинного фото» диплом первой степени получила Светлана Попова. Также по итогам интернет-голосования подписчиков в социальных сетях приз зрительских симпатий был присужден Руслану Болоневу.



Отметим, оргкомитет принял решение о проведении подобного конкурса в 2022 году. Будущие участники конкурса старинных фотографий получат возможность основательно подготовиться и заявить свои работы в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

