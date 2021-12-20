В районе Бурятии больных диабетом не обеспечили тест-полосками

По закону тест-полоски выдаются бесплатно



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинской центральной районной больницей обязанность по выдаче средств диагностики в полном объёме не выполняется. В октябре текущего года двум пациентам, страдающим сахарным диабетом, не выданы тест-полоски для глюкометра.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, люди получили необходимые средства диагностики, два работника больницы привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

