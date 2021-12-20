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В районе Бурятии через суд разбирались с водоколонками

В районе Бурятии через суд разбирались с водоколонками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отремонтировать сети водоснабжения необходимо до будущей осени

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии в муниципальной собственности находятся сети холодного водоснабжения по улицам Баргузинская, Школьная и Зелёная села Максимиха. Однако районная администрация не приняла меры по приведению системы водоснабжения в исправное состояние.

- В связи с этим прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации Баргузинского района провести ремонт сети холодного водоснабжения и водоколонок в срок до 1 сентября 2022 года. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу


прокуратура

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