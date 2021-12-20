Присягу приняли около 50 новобранцев
В артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, около 50 новобранцев, призванных на службу в конце ноября, торжественно присягнули на верность Родине.
Перед присягой военнослужащие освоили начальную подготовку, изучили уставы, боевые характеристики современного стрелкового оружия, приборов и комплексов управления.
На церемонии, которая завершилась торжественным маршем и концертом в клубе части, присутствовали родные и близкие солдат, представители духовенства, а также ветераны военной службы.
Новобранцев разместили в казармах модульного типа. При этом в распоряжении солдат имеются чайные комнаты, спортивные уголки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии новобранцы артиллерийского соединения приняли присягу
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