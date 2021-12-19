Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения

Праздничная почта начала поступать задолго до дня рождения, и к этому моменту Дед Мороз получил уже более 700 писем



Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения 19 декабря. С самого утра главный новогодний волшебник Иркутской области принимает поздравления от «коллег» из разных городов России и из-за рубежа. А также получает поздравительные открытки и письма от детей и взрослых со всей страны. Как сообщили в правительстве региона, праздничная почта начала поступать задолго до дня рождения, и к этому моменту Байкальский Дед Мороз получил уже более 700 писем.



– Поздравления приходят из разных уголков Иркутской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Очень много тёплых слов и поздравлений! Спасибо, мои дорогие. Постараюсь ответить на каждую открытку, – рассказал Байкальский Дед Мороз.



Ко дню рождения Байкальского Деда Мороза приурочено несколько праздничных мероприятий, и почти в каждом из них именинник принимает участие. Первое праздничное событие состоялось в Байкальске. Дед Мороз вручил модельной библиотеке города подарочное издание книги «Путешествие по сказочной России». В книге собраны легенды и истории о новогодних сказочных персонажах и божествах разных народностей: России, Татарстана, Бурятии, Якутии, Карелии и других. На форзаце книги свои автографы оставили все сказочные волшебники, о которых в издании идёт речь.



Также Байкальский Дед Мороз лично поздравил победителей конкурсов «Сто секунд о Байкале» и «Сто чудес Байкала». В первом выбрали авторов лучших видеороликов, в которых все желающие могли рассказать о том, почему они хотят приехать на Байкал. Во втором конкурсе выбрали авторов лучших фотографий, сделанных на берегу Байкала и размещённых в социальных сетях. Победители получили призы: грамоту от Байкальского Деда Мороза, кубки с фирменной символикой, игрушечную нерпу, книги и альманахи об уникальном озере.

