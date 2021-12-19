Мужчины отрицают причастность к убийству
Забайкальский краевой суд 23 декабря огласит приговор двум жителям Петровск-Забайкальского района, которые обвиняются в убийстве знакомого.
По версии следствия, преступление произошло в августе 2020 года. Подсудимые и потерпевший прибыли в село Красная Долина для сбора дикорастущей конопли и изготовления из неё наркотических средств. Все трое изрядно выпили и в какой-то момент между ними произошёл конфликт, который перерос в драку: двое на одного.
Сначала злоумышленники избили своего приятеля, а затем сбросили его в реку Хилок, где тот захлебнулся.
- Несмотря на то, что тело жертвы было найдено почти через три месяца, эксперты с уверенностью сделали выводы, что смерть потерпевшего наступила от утопления в реке. Более того, в его бедренной кости обнаружен диатомовый планктон, идентичный тому, что водится в месте убийства. Были и другие доказательства, - сообщили в Забайкальском краевом суде.
В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить одного мужчину к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы, другого - к 17 годам лишения свободы. Оба должны отбывать наказание в колонии строгого режима.
Подсудимые отрицают причастность к убийству. По их мнению, доказательств у следствия недостаточно и их вина не доказана.
Двое забайкальцев избили приятели и сбросили в реку
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