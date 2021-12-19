Деревья вырубили на территории Кижингинского лесничества
23 ноября избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца в отношении индивидуального предпринимателя.
Бизнесмен обвиняется в трёх эпизодах незаконной рубки насаждений в лесу Сулхаринского участкового лесничества Кижингинского лесничества, в результате чего лесному фонду причинён материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.
- Защита, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу, в связи с чем, постановление суда об избрании меры пресечения не вступило в законную силу, - сообщили в Советском районном суде.
В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконной вырубке сосен на 1 млн
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