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В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконной вырубке сосен на 1 млн

В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконной вырубке сосен на 1 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Деревья вырубили на территории Кижингинского лесничества

23 ноября избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца в отношении индивидуального предпринимателя.

Бизнесмен обвиняется в трёх эпизодах незаконной рубки насаждений в лесу Сулхаринского участкового лесничества Кижингинского лесничества, в результате чего лесному фонду причинён материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

- Защита, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу, в связи с чем, постановление суда об избрании меры пресечения не вступило в законную силу, - сообщили в Советском районном суде. 
суд ущерб

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