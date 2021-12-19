В Чите ребёнок скончался после операции в частном медцентре



В Чите проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка после операции в одном из частных медицинских центров.



- В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельна произошедшего, назначат необходимые судебные экспертизы. Опрошены родители пострадавшего ребёнка, руководство и персонал медицинского центра, изъяты и изучаются медицинские документы, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

