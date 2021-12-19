В Зиме мужчина предстанет перед судом за убийство тёщи

Преступление произошло весной этого года



В Зиме завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью, умышленном уничтожении чужого имущества, угрозе убийством.



По версии следствия, 10 марта этого года мужчина пришёл на дачу, расположенную в садоводстве «Хазанок», к матери бывшей супруги и стал обвинять её в разводе с последней. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем житель Иркутской области облил горючим вещи и предметы в доме, а также потерпевшую и совершил поджог. 71-летнюю женщину удалось спасти, однако позже она скончалась от полученных травм.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Сейчас уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

