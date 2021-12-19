Житель Бурятии откупился шубой за разбитое авто

Мужчина разбил машину бывшей, когда ездил за пивом



14 декабря Баунтовским районным судом прекращено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в угоне.



В сентябре житель района угнал и разбил автомобиль, принадлежащий женщине, с которой он ранее состоял в отношениях.



Как следует из его показаний, в тот вечер он, будучи пьяным, зашёл к бывшей, чтобы попытаться помириться. Однако разговора не получилось, и мужчина направился домой.



По пути изрядно выпившему мужчине пришло в голову прикупить ящик пива, но, рассудив, что до магазина пешком идти долго, решил позаимствовать машину потерпевшей, которая стояла в ограде. Ключ, как ему было известно, постоянно находился в машине.



Выгнав авто, он не стал закрывать ворота, поскольку планировал съездить в магазин и поставить машину обратно. Купив ящик пива, он поехал возвращать автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет. От удара передний бампер отвалился. Нетрезвого же угонщика спасла сработавшая подушка безопасности.



Житель района вернул разбитый автомобиль в ограду владелицы и ушёл домой, позабыв про ящик пива. Наутро ничего не подозревающая женщина увидела печальную картину: машина стояла без переднего бампера, в салоне лежал регистрационный знак, отсутствовали колпаки на колёсах. Также она обнаружила на полу за водительским сиденьем ящик пива.



На суде мужчина свою вину признал полностью, раскаялся, ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей. Женщина также просила прекратить уголовное дело. Она сообщила, что материальный ущерб возмещён подсудимым в полном объеме, авто восстановлено. Мужчина извинился, в счёт заглаживания вреда подарил ей шубу стоимостью более 100 000 рублей.

Постановлением суда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Процессуальные издержки (суммы, выплаченные адвокатам) в размере – 15750 рублей взысканы с жителя района в доход федерального бюджета.



Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в суде.



