Неполадку уже устраняют
Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании федеральной информационной системы Госавтоинспекции.
- Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В МВД России подчёркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования.
МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.
В Бурятии из-за технического сбоя приостановлена выдача водительских прав
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