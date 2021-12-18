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В Бурятии из-за технического сбоя приостановлена выдача водительских прав

В Бурятии из-за технического сбоя приостановлена выдача водительских прав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Неполадку уже устраняют

Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

- Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В МВД России подчёркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования.

МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.
ГИБДД

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