В Бурятии снежная погода

В Улан-Удэ днём немного потеплеет



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-19 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами до -15, по крайнему северу до -17,-22.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.

