В Улан-Удэ днём немного потеплеет
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и северу местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 15-19 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами до -15, по крайнему северу до -17,-22.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.
В Бурятии снежная погода
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