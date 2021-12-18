В Иркутской области педиатр выдавала липовые больничные

Медицинского работника оштрафовали на 140 тысяч рублей



Медицинский работник Нижнеудинской районной больницы признана виновной в совершении четырёх эпизодов по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что в 2020 году врач-педиатр получала от пациентов взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей за изготовление и выдачу им листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Фактически люди не имели права на получение больничного, поскольку их дети лечение у врача не проходили.



Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

