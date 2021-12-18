«Малышня» из Иркутской зоогалереи рада новым игрушкам

Сотрудники зоопарка благодарят неравнодушных людей за подарки
Посетители подарили игрушки для юных обитателей Иркутской зоогалереи. Сотрудники обращались к неравнодушным людям за помощью с просьбой подарить игрушки для треногого льва Фортиса, лабрадора Эльзы и тигров Лианы и Лаванды. Сегодня они опубликовали пост с благодарностями.
- Друзья, спасибо за игрушки!!! Без вашей помощи малышне было бы явно не так весело... Как поделить одного медведя на четыре, ну или хотя бы на три части? Наши детки знают! Игра - это очень важная часть жизни и развития детёнышей любого вида. Наша весёлая четвёрка, Фортис, Эльза, Лиана и Лаванда, знают в этом толк, - написали сотрудники зоопарка.
Приём мягкого игрового инвентаря не прекращается, «этих расходных материалов нужно много», отмечают в зоопарке.
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