«Малышня» из Иркутской зоогалереи рада новым игрушкам

Посетители подарили игрушки для юных обитателей Иркутской зоогалереи. Сотрудники обращались к неравнодушным людям за помощью с просьбой подарить игрушки для треногого льва Фортиса, лабрадора Эльзы и тигров Лианы и Лаванды. Сегодня они опубликовали пост с благодарностями.- Друзья, спасибо за игрушки!!! Без вашей помощи малышне было бы явно не так весело... Как поделить одного медведя на четыре, ну или хотя бы на три части? Наши детки знают! Игра - это очень важная часть жизни и развития детёнышей любого вида. Наша весёлая четвёрка, Фортис, Эльза, Лиана и Лаванда, знают в этом толк, - написали сотрудники зоопарка.Приём мягкого игрового инвентаря не прекращается, «этих расходных материалов нужно много», отмечают в зоопарке.