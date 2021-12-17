 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Районы Бурятии просят о приютах для собак

Районы Бурятии просят о приютах для собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Муйском районе численность бродячих псов только множится

В Муйском районе Бурятии очень остро стоит вопрос бездомных собак. Об этом на очередной сессии Народного Хурала Бурятии рассказал депутат, директор филиала директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов.

- В Муйском районе питомника вообще нет, и не было никогда. Те субсидии, которые выделяются из республиканского бюджета на отлов собак, возвращаются обратно в бюджет. Они не осваиваются по причине, что ближайший питомник находится в Северобайкальске, и тот заполнен в полном объёме, и там не принимают, - сказал Сергей Козлов.

По его словам, количество собак только увеличивается. Безответственных владельцев домашних собак штрафуют за самовыгул, но на ситуацию это не слишком влияет.

- В прошлый раз я задавал вопрос управлению ветеринарии, на что был ответ, что будет комплексная программа решения вопроса в том числе по приютам. Но, кроме как города Улан-Удэ, я не слышал, что где-то какие-то приюты. В частности, в Таксимо в Муйском районе вообще нет. Видимо, ждём очередной какой-то взрывной случай, и потом снова будем эту тему остро обсуждать, - сказал Сергей Козлов.

Он обратился к правительству Бурятии с просьбой обратить внимание на эту проблему и решить её.

Как сообщал «Байкал-Daily», «собачий» вопрос обострился в прошлом году. 23 декабря 2020-го на 20-летнюю улан-удэнку напала стая собак. Животные едва не загрызли девушку заживо. К счастью, подоспели соседи и спасли её. Улан-удэнка получила тяжёлые травмы и проходит лечение в Москве. На сегодня её лечение пока приостановлено и будет продолжено в будущем году.

Ещё один резонансный случай произошёл в апреле 2020 года в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района, где собаки заживо загрызли пенсионерку. Владелец собак признал вину, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.


собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
Общество, 17.12.2021
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
Общество, 17.12.2021
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
Общество, 17.12.2021
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева
Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Общество, 17.12.2021
Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Общество, 17.12.2021
Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
Общество, 17.12.2021
Семинар состоялся в детском доме-интернате «Журавушка»
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
Общество, 17.12.2021
Специалисты протестировали первый из них
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
Общество, 17.12.2021
Методов борьбы с болезнью, поражающей кедры, сейчас нет
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Общество, 17.12.2021
Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
Общество, 17.12.2021
Необычную находку обнаружили в платье сестры Николая II
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Общество, 17.12.2021
Сотрудники представительства республики в Москве объявили сбор подарков для детей из Оки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^