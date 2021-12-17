В Муйском районе численность бродячих псов только множится
В Муйском районе Бурятии очень остро стоит вопрос бездомных собак. Об этом на очередной сессии Народного Хурала Бурятии рассказал депутат, директор филиала директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов.
- В Муйском районе питомника вообще нет, и не было никогда. Те субсидии, которые выделяются из республиканского бюджета на отлов собак, возвращаются обратно в бюджет. Они не осваиваются по причине, что ближайший питомник находится в Северобайкальске, и тот заполнен в полном объёме, и там не принимают, - сказал Сергей Козлов.
По его словам, количество собак только увеличивается. Безответственных владельцев домашних собак штрафуют за самовыгул, но на ситуацию это не слишком влияет.
- В прошлый раз я задавал вопрос управлению ветеринарии, на что был ответ, что будет комплексная программа решения вопроса в том числе по приютам. Но, кроме как города Улан-Удэ, я не слышал, что где-то какие-то приюты. В частности, в Таксимо в Муйском районе вообще нет. Видимо, ждём очередной какой-то взрывной случай, и потом снова будем эту тему остро обсуждать, - сказал Сергей Козлов.
Он обратился к правительству Бурятии с просьбой обратить внимание на эту проблему и решить её.
Как сообщал «Байкал-Daily», «собачий» вопрос обострился в прошлом году. 23 декабря 2020-го на 20-летнюю улан-удэнку напала стая собак. Животные едва не загрызли девушку заживо. К счастью, подоспели соседи и спасли её. Улан-удэнка получила тяжёлые травмы и проходит лечение в Москве. На сегодня её лечение пока приостановлено и будет продолжено в будущем году.
Ещё один резонансный случай произошёл в апреле 2020 года в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района, где собаки заживо загрызли пенсионерку. Владелец собак признал вину, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Районы Бурятии просят о приютах для собак
Общество, Фото:
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