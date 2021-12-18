В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по крайнему северу -21,-26.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём -14,-16.
В Бурятии местами снегопады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 18.12.2021
В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег
Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России
«Одноклассники» провели анализ комментариев, оценок и реакций в 2021 году
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты
Фёдор Хлебников – уроженец Кяхтинского района
Открытие зимних ледовых маршрутов откладывается
Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма
Запрещено проведение новогодних банкетов и корпоративов
Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко
Певица Дугарма Цыренова представила клип, от которого у зрителей «захватывает дух»
В Муйском районе численность бродячих псов только множится
Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском метрополитене
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»