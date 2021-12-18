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В Бурятии местами снегопады

В Бурятии местами снегопады
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по крайнему северу -21,-26.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём -14,-16.
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