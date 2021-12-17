 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Москвичи больше всего интересовались рецептами амурской ухи и бурятских бууз

Москвичи больше всего интересовались рецептами амурской ухи и бурятских бууз
Общество, 
Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском метрополитене

За один месяц «Дальневосточный экспресс» в московском метро перевёз почти 350 тысяч пассажиров в московском метро. Жители и гости столицы смогли узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе Дальнего Востока, в том числе Бурятии, сообщает правительство Бурятии.

- На стенах вагона-ресторана эксперсса размещены фотографии блюд дальневосточной кухни. Желающие могут отсканировать QR-код и узнать рецепт. Наиболее востребованными у пассажиров стали уха «Амурская» из Хабаровского края и бурятские буузы, - отмечают в правительстве.

Тематический поезд посвящен регионам ДФО: от Бурятии до Чукотки. В вагонах поезда можно узнать о программах развития Дальнего Востока, таких как «Дальневосточный гектар», «Работа и учеба на Дальнем Востоке» и «Природа Дальнего Востока». Проехаться на поезде «Дальневосточный экспресс» можно до 1 мая 2022 года.

Планируется, что за это время более двух миллионов пассажиров смогут поближе познакомиться с одиннадцатью регионами Дальнего Востока. «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» — традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз проходит в столице в ноябре-декабре 2021 года, сообщает «Амурская правда».
метро буузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
Общество, 17.12.2021
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
Общество, 17.12.2021
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
Общество, 17.12.2021
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева
Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Общество, 17.12.2021
Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Общество, 17.12.2021
Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
Общество, 17.12.2021
Семинар состоялся в детском доме-интернате «Журавушка»
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
Общество, 17.12.2021
Специалисты протестировали первый из них
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
Общество, 17.12.2021
Методов борьбы с болезнью, поражающей кедры, сейчас нет
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Общество, 17.12.2021
Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
Общество, 17.12.2021
Необычную находку обнаружили в платье сестры Николая II
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Общество, 17.12.2021
Сотрудники представительства республики в Москве объявили сбор подарков для детей из Оки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^