Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском метрополитене
За один месяц «Дальневосточный экспресс» в московском метро перевёз почти 350 тысяч пассажиров в московском метро. Жители и гости столицы смогли узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе Дальнего Востока, в том числе Бурятии, сообщает правительство Бурятии.
- На стенах вагона-ресторана эксперсса размещены фотографии блюд дальневосточной кухни. Желающие могут отсканировать QR-код и узнать рецепт. Наиболее востребованными у пассажиров стали уха «Амурская» из Хабаровского края и бурятские буузы, - отмечают в правительстве.
Тематический поезд посвящен регионам ДФО: от Бурятии до Чукотки. В вагонах поезда можно узнать о программах развития Дальнего Востока, таких как «Дальневосточный гектар», «Работа и учеба на Дальнем Востоке» и «Природа Дальнего Востока». Проехаться на поезде «Дальневосточный экспресс» можно до 1 мая 2022 года.
Планируется, что за это время более двух миллионов пассажиров смогут поближе познакомиться с одиннадцатью регионами Дальнего Востока. «Дни регионов Дальнего Востока в Москве» — традиционный комплекс мероприятий, который в пятый раз проходит в столице в ноябре-декабре 2021 года, сообщает «Амурская правда».
Москвичи больше всего интересовались рецептами амурской ухи и бурятских бууз
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