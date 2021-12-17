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В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку

В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева

17 декабря вблизи остановки «Советская» в Улан-Удэ пять трамваев выстроились друг за другом. Видео появилось в паблике ves_ulan_ude.

- А вот и обратная сторона нерабочих светофоров, - говорится в сообщении.

Всё произошло из-за того, что светофоры в центре переведены на режим жёлтого мигания из-за приезда полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Недовольные граждане активно комментируют произошедшее: «И так упадническое настроение, а тут ещё полное пренебрежение людьми», «А чего за привилегии? Они в законе прописаны?» - возмущаются улан-удэнцы.

Отключение светофоров – обычная практика, которую применяют в случае приезда крупных чиновников. Сделано это, чтобы кортежи беспрепятственно проезжали по центру. Однако сегодня из-за неработающих светофоров возникла огромная пробка в районе Элеватора.

- Отключили светофоры, чтобы Трутнев воочию увидел реальные транспортные проблемы города и посодействовал финансированию денежных средств в Бурятию для постройки дополнительных развязок, - пошутила горожанка.
трамвай

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