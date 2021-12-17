Перед Новым годом россиянам выплатят пенсии, зарплату за январь, премии и пособия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Россиянам рассказали о предновогодних выплатах



Россияне получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, до конца текущего года. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.



- Все денежные выплаты производятся перед праздниками, - приводит слова парламентария URA.RU.



По словам депутата, выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021.



Светлана Бессараб также сообщила, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до Нового года.



Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил проект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить такую выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. Источником, как отмечается в экономическом обосновании законопроекта, должен выступить федеральный бюджет.



Заместитель главы Федерации независимых профсоюзом России Александр Шершуков, в свою очередь, заявил, что выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.

