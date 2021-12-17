 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Перед Новым годом россиянам выплатят пенсии, зарплату за январь, премии и пособия

Перед Новым годом россиянам выплатят пенсии, зарплату за январь, премии и пособия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Россиянам рассказали о предновогодних выплатах

Россияне получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, до конца текущего года. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.

- Все денежные выплаты производятся перед праздниками, - приводит слова парламентария URA.RU.

По словам депутата, выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021.

Светлана Бессараб также сообщила, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до Нового года.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил проект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить такую выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. Источником, как отмечается в экономическом обосновании законопроекта, должен выступить федеральный бюджет.

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзом России Александр Шершуков, в свою очередь, заявил, что выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.
заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино
Общество, 17.12.2021
Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»
Общество, 17.12.2021
Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
В Бурятии известный врач провела семинар по паллиативной помощи детям
Общество, 17.12.2021
Семинар состоялся в детском доме-интернате «Журавушка»
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
Общество, 17.12.2021
Специалисты протестировали первый из них
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
В Бурятии на Байкале гибнут кедры
Общество, 17.12.2021
Методов борьбы с болезнью, поражающей кедры, сейчас нет
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Общество, 17.12.2021
Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
Общество, 17.12.2021
Необычную находку обнаружили в платье сестры Николая II
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Общество, 17.12.2021
Сотрудники представительства республики в Москве объявили сбор подарков для детей из Оки
Все больше молодых женщин в Бурятии заболевают раком молочной железы
Все больше молодых женщин в Бурятии заболевают раком молочной железы
Общество, 17.12.2021
В онкологическом диспансере делают реконструктивно-пластическую операцию
В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу
В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу
Общество, 17.12.2021
Ремонт завершается в школе в Сосновом Бору

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^