В Улан-Удэ открываются ёлочные базары

В столице Бурятии начинают работу ёлочные базары. Новогоднее деревце можно купить возле Русского драмтеатра, на торговых местах у сквера «Радуга», на улице Шумяцкого, 3а, у ТЦ «Мёд».Остальные ёлочные базары планируют открыть с 20 декабря, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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