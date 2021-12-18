Большинство точек начнут работу с 20 декабря
В столице Бурятии начинают работу ёлочные базары. Новогоднее деревце можно купить возле Русского драмтеатра, на торговых местах у сквера «Радуга», на улице Шумяцкого, 3а, у ТЦ «Мёд».
Остальные ёлочные базары планируют открыть с 20 декабря, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ открываются ёлочные базары
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