Также состоятся ночные и детские гонки
С 25 по 26 декабря в Иркутской области пройдут соревнования по скоростному бегу на коньках «Свирские гонки – 2021». Мероприятие проведут в городе Свирск, на стадионе «Труд» имени И. Протасова.
25 декабря в 19:00 состоится ночная гонка на 100 м и 500 м (0+). Также в этот день пройдёт карнавальная дискотека (18+).
26 декабря в 11:00 состоится открытие соревнований. Будут проведены забеги на дистанции 5 км, 10 км и 15 км (0+). Кроме этого, дети посоревнуются на дистанции 500 м (0+). Изюминкой соревнований станет гонка в купальниках (0+).
В Иркутской области посоревнуются конькобежцы в купальниках
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