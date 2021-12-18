В Иркутской области посоревнуются конькобежцы в купальниках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также состоятся ночные и детские гонки



С 25 по 26 декабря в Иркутской области пройдут соревнования по скоростному бегу на коньках «Свирские гонки – 2021». Мероприятие проведут в городе Свирск, на стадионе «Труд» имени И. Протасова.



25 декабря в 19:00 состоится ночная гонка на 100 м и 500 м (0+). Также в этот день пройдёт карнавальная дискотека (18+).



26 декабря в 11:00 состоится открытие соревнований. Будут проведены забеги на дистанции 5 км, 10 км и 15 км (0+). Кроме этого, дети посоревнуются на дистанции 500 м (0+). Изюминкой соревнований станет гонка в купальниках (0+).

