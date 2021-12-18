Православным Бразилии передали картину с изображением Иркутска

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Город Кампина-дас-Мисойнс собирается установить сотрудничество с сибирским городом



Картину с изображением заснеженного Иркутска передали в дар русской православной общине города Кампина-дас-Мисойнс в Бразилии. Полотно под названием «Поэзия старой улочки» вручили настоятелю храма из Рио-де-Жанейро игумену Иннокентию.



– Картина «Поэзия старой улочки» выполнена акварелью в 2016 году. На ней изображена одна из центральных улиц города – Седова. Это образ старинного патриархального Иркутска. Сейчас эта улица, конечно, выглядит иначе, там провели благоустройство, – рассказал автор картины Сергей Юдин.



Город Кампина-дас-Мисойнс, имеющий статус центра русской культуры в бразильском штате Риу-Гранде-ду-Сул, направил письмо о намерении установить сотрудничество с городом Иркутск. Напомним, что накануне состоялась встреча главы областного центра Руслана Болотова с игуменом Иннокентием (Деньщиковым).



– На картине, которую мы передали православной общине, показан зимний Иркутск. И это символично, что именно такое изображение станет своеобразным приветом из морозной Сибири жителям жаркой Бразилии, – отметил начальник управления культуры Антон Чернышов.



В выставочном центре имени В.С. Рогаля в Иркутске в эти дни проходит выставка бразильского фотографа Эдгара Кавалейро (6+). Мастер светописи запечатлел на своих работах моменты из жизни русской православной диаспоры в Бразилии, первые представители которой обосновались в этой стране ещё в 80-х годах XIX столетия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

