Розыгрыш проводит районная администрация
В Прибайкальском районе Бурятии проводится розыгрыш «Всем селом на вакцинацию». Принять участие могут зарегистрированные и проживающие на территории Прибайкальского района, которые прошли первичную вакцинацию против новой короновирусной инфекции, в одном из медицинских учреждений района в период с 16 по 25 декабря.
Для участия жителям необходимо пройти первичную вакцинацию, заполнить свои данные на отрывном купоне и сбросить в ящик.
Призовой фонд состоит из путёвки на курорт «Горячинск», машины дров, подарочных карты от магазина, бытовой техники и прочего. Розыгрыш состоится в актовом зале районной администрации в режиме онлайн.
Сообщение о розыгрыше призов и положение о порядке и правилах проведения опубликовано на сайте организатора – Прибайкальской районной администрации, а также в районной газете «Прибайкалец», сообщает пресс-служба администрации.
Возрастное ограничение 0+
В Прибайкалье будут давать призы за вакцинацию
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