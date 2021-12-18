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В Прибайкалье будут давать призы за вакцинацию

В Прибайкалье будут давать призы за вакцинацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Розыгрыш проводит районная администрация

В Прибайкальском районе Бурятии проводится розыгрыш «Всем селом на вакцинацию». Принять участие могут зарегистрированные и проживающие на территории Прибайкальского района, которые прошли первичную вакцинацию против новой короновирусной инфекции, в одном из медицинских учреждений района в период с 16 по 25 декабря.

Для участия жителям необходимо пройти первичную вакцинацию, заполнить свои данные на отрывном купоне и сбросить в ящик.

Призовой фонд состоит из путёвки на курорт «Горячинск», машины дров, подарочных карты от магазина, бытовой техники и прочего. Розыгрыш состоится в актовом зале районной администрации в режиме онлайн.

Сообщение о розыгрыше призов и положение о порядке и правилах проведения опубликовано на сайте организатора – Прибайкальской районной администрации, а также в районной газете «Прибайкалец», сообщает пресс-служба администрации.

Возрастное ограничение 0+
розыгрыш Прибайкальский район Бурятия коронавирус вакцинация прививки

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