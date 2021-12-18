Бурятия стала третьей на чемпионате России по спортивному туризму

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

Команда из семи спортсменов покорила Южно-Муйский хребет



Подведены предварительные итоги чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут – лыжный (1-6 категории)». В соревнованиях приняло участие 20 команд.



Команда федерации спортивного туризма Бурятии по руководством Александра Семёнова заняла третье место. В состав группы также входили Баир Батуев, Павел Зозуля, Владимир Кузьмин, Андрей Мануйлов, Александр Тимонин и Олег Убугунов. Спортсмены преодолели маршрут на Южно-Муйском хребте в феврале-марте этого года



Победителем и призёром, занявшее второе место, стали команды из Москвы. Они покоряли плато Путорана и хребет Черского.

