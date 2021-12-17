Специалисты протестировали первый из них
Наряду с Москвой, Санкт- Петербургом, Омском и другими регионами Республика Бурятия внедряет систему выписывания лекарственных препаратов по электронному рецепту.
- Сегодня тестировали первый электронный рецепт, - сообщили в минздраве Бурятии.
Электронный рецепт – это юридически значимый, современный аналог классического бумажного рецепта. Он создаёт единый цифровой контур между медицинскими, аптечными организациями и пациентом, и обеспечивает защищённый обмен данными.
С электронным рецептом в дальнейшем вся информация о назначенных лекарствах теперь будут в телефоне. Это значит, что «живой» рецепт не нужно будет таскать с собой и его невозможно будет потерять.
В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках
Общество, Фото:
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