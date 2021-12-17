В Бурятии внедряют электронные рецепты в аптеках

Общество, Фото: ГП РБ "Бурят-Фармация"

Специалисты протестировали первый из них



Наряду с Москвой, Санкт- Петербургом, Омском и другими регионами Республика Бурятия внедряет систему выписывания лекарственных препаратов по электронному рецепту.



- Сегодня тестировали первый электронный рецепт, - сообщили в минздраве Бурятии.



Электронный рецепт – это юридически значимый, современный аналог классического бумажного рецепта. Он создаёт единый цифровой контур между медицинскими, аптечными организациями и пациентом, и обеспечивает защищённый обмен данными.



С электронным рецептом в дальнейшем вся информация о назначенных лекарствах теперь будут в телефоне. Это значит, что «живой» рецепт не нужно будет таскать с собой и его невозможно будет потерять.





