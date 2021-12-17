Девочку назвали Сарана
16 декабря в Курумканском районе Бурятии была проведена регистрация 100-го малыша, рождённого с начала года. Юбилейным ребёнком стала девочка, мама которой дала имя – Сарана.
- Родителя поздравили с рождением малыша и вручили первый важный в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
В Курумканском районе Бурятии родился 100-й малыш
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