Зампред правительства РФ провела в Иркутске совещание по защите Байкала

Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой



В ходе рабочей поездки в Иркутскую область заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание по защите озера Байкал. В нем приняли участие власти региона, представители Минприроды, Минтранса, МИДа, Минфина, Росприроднадзора, Росреестра, РАН и другие.



На совещании обсуждали ход подготовки к мониторинговой миссии ЮНЕСКО, вопросы, связанные с водоохранной зоной озера Байкал, регулированием уровня воды и обращением с отходами на Байкальской природной территории. Как сообщила Абрамченко, отходы населённых пунктов в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории будут вывозиться, для этого будут построены комплексные объекты по обращению с отходами. Участники совещания договорились о конкретных локациях строительства.



– На Байкале, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет мусора. Населённые пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться, но вот мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населённых пунктов, будет вывозиться за пределы этой особой территории, – отметила вице-премьер.



Виктория Абрамченко обратила внимание главы региона, что в таких населенных пунктах важно смотреть на наличие очистных сооружений, чтобы они были централизованными.



Также одним из важных вопросов для сохранения озера Байкал стала ликвидация накопленного экологического вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.



– Это тяжёлое наследие в непосредственной близости от Байкала, всего несколько сотен метров. Первоочередные меры уже позволили предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. На первом этапе мы понизили и очистили надшламовые воды, исключили риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера, – пояснила Абрамченко. – Для соблюдения современных экологических требований нужно было построить локальные очистные сооружения. И по данным Росприроднадзора, вода после этих локальных очистных сооружений даже чище, чем вода, которая выходит сегодня с городских очистных сооружений.



В 2022 году, по словам Абрамченко, будет завершено проектирование, а далее будет начата работа по проекту ликвидации накопленного вреда. Также в настоящее время Российская академия наук начала трёхлетние исследования уровня воды Байкала. После их завершения будут даны обоснования регулирования уровня воды в озере. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



