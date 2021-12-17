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Незрячий певец с уникальным голосом выступит на Байкальском рождественском фестивале в Улан-Удэ

Незрячий певец с уникальным голосом выступит на Байкальском рождественском фестивале в Улан-Удэ
Общество, 
Его называют «русским Бочелли»

11 января на сцене Бурятского оперного театра в рамках Байкальского рождественского фестиваля выступит тенор Олег Крикун. Он принимал участие в 2012-м году в программе «Минута славы», где ему посчастливилось спеть дуэтом песню «Памяти Карузо» с Тамарой Гвердцители.


- Певец от рождения лишён зрения. Но он одарён совершенно уникальным голосом и невероятной музыкальностью. Не зря его называют «русским Бочелли» и сравнивают с великим Сергеем Лемешевым, - сообщает директор филармонии Наталия Уланова.

Выступление на «Минуте славы» Олега Крикуна понравилось уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Часть номера он снял на сотовый телефон и отправил своему другу Дмитрию Хворостовскому. Через две недели позвонила помощница Дмитрия Хворостовского и пригласила на концерт. Благодаря Дмитрию он попал на Сицилию — на мастер-класс известного итальянского оперного тенора Марчелло Джордани, который поет в «Метрополитен-опера».

Андреа Бочелли известный итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Он с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет, после того, как во время игры в футбол, ему в голову попали мячом.


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