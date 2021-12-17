Открытие зимних ледовых маршрутов откладывается
Открытие зимних ледовых маршрутов вдоль западного берега Байкала в Иркутской области, в том числе в проливе Малое Море, рекомендовано отложить на более позднее время. Передвигаться по акватории даже пешком опасно; лёд неоднородный, становление ледового покрытия продолжается. Соответствующее письмо в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» направлено центром ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области.
Предупреждение от спасателей поддерживают и гидрометеорологи: по последним данным Иркутского управления по годрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «на озере Байкал местами отмечаются забереги», на других водоёмах Прибайкалья толщина льда на 5-25 сантиметров меньше нормы.
В связи с этим посетителей Прибайкальского национального парка и жителей населённых пунктов, находящихся в границах особо охраняемой природной территории, предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд.
- Особое внимание стоит уделить детям; их пребывание у воды без сопровождения взрослых недопустимо, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Выход на лёд Байкала признали опасным
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