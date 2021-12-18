Около крупных в ближайшие дни установят ёлки с игрушками и гирляндами
Новогодней атрибутикой и иллюминацией оформят к празднику пассажирские здания и прилегающие территории вокзальных комплексов железной дороги в Забайкальском крае и Амурской области. На привокзальных площадях крупных вокзалов в ближайшие дни установят зелёные ели, которые украсят игрушками и гирляндами.
Также пассажиры получат возможность сделать памятные селфи на фоне специально установленных фотозон. Накануне праздника по громкоговорящей связи вокзалов прозвучат поздравления.
Кроме того, с 20 декабря на вокзалах станций Петровский Завод, Чита-2, Борзя, Шилка и Сковородино откроются тематические выставки детских рисунков, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
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Забайкальские вокзалы украсят к Новому году
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