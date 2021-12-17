 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом

Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года

Бурятская филармония подводит итоги года в конкурсе «Филармония для тебя» (6+).

Любой желающий может принять участие в опросе на сайте burconcert.ru, нажав на баннер конкурса и заполнив гугл-форму. Голосование проводится по пяти номинациям: лучший классический концерт, лучший рок-концерт, лучший этно-концерт, лучший проект года и музыкант года.

Так, музыканты, занявшие первое, второе и третье места в последней номинации, получат денежные призы — 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

В номинации «Музыкант года» объявлены Сэсэг Аюшеева, Дашима Соктоева, Инга Халтанова, ИГРО, «Сезон Dождей», «Местный бездарь» и Lutaar.

Денежный розыгрыш состоится также среди ответивших - с помощью рандомайзера будут выбраны 10 победителей, каждый из них получит по 3 тысячи рублей. Итоги розыгрыша подведут аккурат к празднованию Нового года - 31 декабря.


филармония конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу
В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу
Общество, 17.12.2021
Ремонт завершается в школе в Сосновом Бору
В Бурятии определились с датой выходного в честь Сагаалгана
В Бурятии определились с датой выходного в честь Сагаалгана
Общество, 17.12.2021
Указ главы Алексея Цыденова появился в Сети
В Агинском прошла премьера этномюзикла бурятского режиссёра
В Агинском прошла премьера этномюзикла бурятского режиссёра
Общество, 17.12.2021
Мюзикл «Хүхөө Намжил» поставил Олег Юмов
Улан-удэнский трамвай отметил 63-й день рождения
Улан-удэнский трамвай отметил 63-й день рождения
Общество, 17.12.2021
Первая трамвайная ветка была длиной в 10 километров
National Geographic установил инсталляцию на Байкале
National Geographic установил инсталляцию на Байкале
Общество, 17.12.2021
Проект призван вдохновлять зрителей на путешествия
Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Общество, 17.12.2021
Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Общество, 17.12.2021
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
Общество, 17.12.2021
Соревнования состоятся в начале следующего года
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
Общество, 17.12.2021
В некоторых районах республики ожидается холодный ветер
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
Общество, 16.12.2021
Соревнования состоятся в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
Общество, 16.12.2021
Участникам предлагается украсить свои окна к Новому году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^