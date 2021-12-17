Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом

Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года



Бурятская филармония подводит итоги года в конкурсе «Филармония для тебя» (6+).



Любой желающий может принять участие в опросе на сайте burconcert.ru, нажав на баннер конкурса и заполнив гугл-форму. Голосование проводится по пяти номинациям: лучший классический концерт, лучший рок-концерт, лучший этно-концерт, лучший проект года и музыкант года.



Так, музыканты, занявшие первое, второе и третье места в последней номинации, получат денежные призы — 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно.



В номинации «Музыкант года» объявлены Сэсэг Аюшеева, Дашима Соктоева, Инга Халтанова, ИГРО, «Сезон Dождей», «Местный бездарь» и Lutaar.



Денежный розыгрыш состоится также среди ответивших - с помощью рандомайзера будут выбраны 10 победителей, каждый из них получит по 3 тысячи рублей. Итоги розыгрыша подведут аккурат к празднованию Нового года - 31 декабря.





