Жители Бурятии выберут лучших музыкантов года
Бурятская филармония подводит итоги года в конкурсе «Филармония для тебя» (6+).
Любой желающий может принять участие в опросе на сайте burconcert.ru, нажав на баннер конкурса и заполнив гугл-форму. Голосование проводится по пяти номинациям: лучший классический концерт, лучший рок-концерт, лучший этно-концерт, лучший проект года и музыкант года.
Так, музыканты, занявшие первое, второе и третье места в последней номинации, получат денежные призы — 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно.
В номинации «Музыкант года» объявлены Сэсэг Аюшеева, Дашима Соктоева, Инга Халтанова, ИГРО, «Сезон Dождей», «Местный бездарь» и Lutaar.
Денежный розыгрыш состоится также среди ответивших - с помощью рандомайзера будут выбраны 10 победителей, каждый из них получит по 3 тысячи рублей. Итоги розыгрыша подведут аккурат к празднованию Нового года - 31 декабря.
Бурятская филармония запустила онлайн-конкурс с денежным призом
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