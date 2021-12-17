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Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей

Полпредство Бурятии собирает новогодние подарки для детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Сотрудники представительства республики в Москве объявили сбор подарков для детей из Оки

Немногочисленный, но дружный коллектив полпредства Бурятии решил исполнить детские желания. Он приглашает земляков, которые живут в Москве, сделать праздник чуть более ярким для детей из Окинского социально-реабилитационного центра.

- Помните это ощущение подарка в детстве? Важно не что принёс Дед Мороз, а само предвкушение подарка, шуршание упаковки. Именно это ощущение хочется подарить ребятам Окинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, - сообщает в соцсети полпредство.

Центр в самом дальнем районе Бурятии рассчитан на 12 детей, сегодня там проходят реабилитацию девять ребят.

Как отмечает московское полпредство, нужны игрушки для младшеклассников, настольные игры для ребят постарше.

Сотрудники представительства планируют собрать подарки до 25 декабря, а затем отправить их в Окинский район, для ребят из Центра.

- Присоединяйтесь! Говорят, тем, кто сделает ребёнка счастливым, будет сопутствовать удача! - призывает полпредство Бурятии.
подарки

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