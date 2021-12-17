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Лучший оперативный дежурный МЧС из Бурятии: «В мою первую смену произошло землетрясение»

Лучший оперативный дежурный МЧС из Бурятии: «В мою первую смену произошло землетрясение»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Андрей Каратаев признан лучшим в ДФО

Старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Бурятии Андрей Каратаев стал первым из республики, кто удостоился звания «Лучший по профессии» в Дальневосточном федеральном округе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии рассказали, что Андрей Каратаев в профессии уже более 10 лет. Он сих пор помнит своё первое дежурство.

- В мою первую смену, после стажировки произошло землетрясение. Ощущалось сейсмособытие в пяти районах Бурятии и Улан-Удэ. Я помню, как волновался во время доклада и как воспринимали меня мои начальники на том конце провода. Тогда я понял, что уважение необходимо заслужить, - с улыбкой вспоминает подполковник внутренней службы.

Должность заместителя начальника ЦУКС требует от Андрея Каратаева большой стрессоустойчивости.

- Наша работа не связана напрямую со спасением людей, но от наших действий зависит своевременность прибытия достаточного количества сил и средств на их спасение, - рассказывает Андрей.

Восстанавливается и набирается сил старший оперативный дежурный предпочитает на природе.

- Люблю общение с природой. Я очень много времени провожу в тайге, в своем зимовье. Охочусь, рыбачу. После такого отдыха мировоззрение меняется полностью. В лесу мало человеку нужно для жизни. Да, и такой образ жизни меняет его в лучшую сторону. Хороший пример – «люди тайги». Они никогда не оставят человека в беде, всегда придут на помощь и не потребуют ничего взамен, - делится Каратаев.

Примером для Андрея всегда служил его отец. Заслуженный работник лесного хозяйства Бурятии со стажем работы в 30 лет Юрий Алексеевич с самого детства учил своего сына любить и уважать природу, а также никогда не оставлять человека в беде.
МЧС

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