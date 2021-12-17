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В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу

В Улан-Удэ впервые за 39 лет капитально отремонтировали школу
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Ремонт завершается в школе в Сосновом Бору

В Улан-Удэ завершается капитальный ремонт школы №5 в Сосновом Бору. Масштабный ремонт проходит впервые за 39 лет.

Школа по улице Бонивура, 40 была построено в 1982 году, сегодня здесь обучается 1044 детей.

На капитальный ремонт было выделено 53,6 млн рублей, большая часть из них - в рамках федеральной программы, а также из республиканского и местного бюджетов, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

- На эти средства обновили системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтирована кровля, обновлено электроснабжение с заменой осветительных приборов. Также в здании заменили полы, окна, установлены двери, провели отделочные работы, - отмечают в комитете.


Кроме этого, в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности и пожарной безопасности школе было выделено свыше 10 млн рублей из местного бюджета, средств депутатов Народного Хурала, Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На эти средства установлено видеонаблюдение, ограждение в двух, и автоматическая пожарная сигнализация в трех корпусах. Закуплена мебель и оборудование в главный корпус, проведён ремонт столовой в начальной школе.

Во время ремонта здания дети учились в школе в микрорайона Звёздный, но уже с третьей четверти они продолжат обучение в родных стенах.



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