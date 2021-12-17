 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Забайкальцы стали самыми позитивными пользователями соцсети

Забайкальцы стали самыми позитивными пользователями соцсети
Общество,  Фото:соцсеть ​«Одноклассники»
«Одноклассники» провели анализ комментариев, оценок и реакций в 2021 году

Социальная сеть «Одноклассники» представила ежегодный рейтинг регионов России с наиболее и наименее позитивными жителями, составленный на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Забайкальцы заняли первое место в рейтинге самых позитивных пользователей. Также в первую десятку рейтинга попала и Иркутская область.

- Наиболее позитивными в своих реакциях в «ОК» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи «ОК» из Хабаровского края, – сообщается на странице «Одноклассников».

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями.

Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения «ОК», которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.

По информации «ОК», в этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край социальные сети интернет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию
В школе Улан-Удэ провели учебную эвакуацию
Общество, 17.12.2021
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты
В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда
В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда
Общество, 17.12.2021
Фёдор Хлебников – уроженец Кяхтинского района
Выход на лёд Байкала признали опасным
Выход на лёд Байкала признали опасным
Общество, 17.12.2021
Открытие зимних ледовых маршрутов откладывается
В Бурятии наградили лучшие молодые семьи
В Бурятии наградили лучшие молодые семьи
Общество, 17.12.2021
Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма
В Забайкалье продлили ограничения до 15 января
В Забайкалье продлили ограничения до 15 января
Общество, 17.12.2021
Запрещено проведение новогодних банкетов и корпоративов
Зампред правительства РФ провела в Иркутске совещание по защите Байкала
Зампред правительства РФ провела в Иркутске совещание по защите Байкала
Общество, 17.12.2021
Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Блогер из Бурятии поделился своими наблюдениями о жизни в США
Блогер из Бурятии поделился своими наблюдениями о жизни в США
Общество, 17.12.2021
Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
Борицы из Бурятии завоевали 8 медалей кубка России
Борицы из Бурятии завоевали 8 медалей кубка России
Общество, 17.12.2021
«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко
«Такого у нас точно не было!»: Бурятская певица восхитила своим клипом
«Такого у нас точно не было!»: Бурятская певица восхитила своим клипом
Общество, 17.12.2021
Певица Дугарма Цыренова представила клип, от которого у зрителей «захватывает дух»
Районы Бурятии просят о приютах для собак
Районы Бурятии просят о приютах для собак
Общество, 17.12.2021
В Муйском районе численность бродячих псов только множится
Москвичи больше всего интересовались рецептами амурской ухи и бурятских бууз
Москвичи больше всего интересовались рецептами амурской ухи и бурятских бууз
Общество, 17.12.2021
Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском  метрополитене
В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
В Улан-Удэ перенесли открытие ёлки и новогодний фейерверк
Общество, 17.12.2021
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
В Улан-Удэ маршрутчик отрицает, что выгонял детей
Общество, 17.12.2021
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
В центре Улан-Удэ пять трамваев встали в пробку
Общество, 17.12.2021
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^