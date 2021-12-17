«Одноклассники» провели анализ комментариев, оценок и реакций в 2021 году
Социальная сеть «Одноклассники» представила ежегодный рейтинг регионов России с наиболее и наименее позитивными жителями, составленный на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году. Забайкальцы заняли первое место в рейтинге самых позитивных пользователей. Также в первую десятку рейтинга попала и Иркутская область.
- Наиболее позитивными в своих реакциях в «ОК» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи «ОК» из Хабаровского края, – сообщается на странице «Одноклассников».
Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями.
Исследование тональности комментариев проводилось собственными алгоритмами машинного обучения «ОК», которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей.
По информации «ОК», в этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальцы стали самыми позитивными пользователями соцсети
Общество, Фото:
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