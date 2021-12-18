Церемония награждения лучших практик прошла в Улан-Удэ
На прошлой неделе в Бурятии наградили лучших наставников и детей со всей республики проекта «Старший брат». В проекте приняли участие 103 наставника и 148 детей из 20 районов.
Благодаря работе «старших братьев» дети вовлечены в волонтёрскую и спортивную деятельность, на постоянной основе стали посещать секции и кружки, участвовать в проектах и мероприятиях районного уровня.
Как сообщает молодёжный центр РБ, по итогам проделанной работы было выбрано 22 лучшие практики Бурятии, из них:
- г.Улан-Удэ - 10 практик;
- Иволгинский район - 4 практики;
- Хоринский район - 3 практики;
- Закаменский район - 2 практики;
- Заиграевский район - 2 практики;
- Мухоршибирский район - 1 практика.
Церемония награждения проходила на центральном стадионе республики. На ней присутствовали 18 районов Бурятии. Самых активных и результативных отметили спортивными костюмами, рюкзаками, футболками. После награждения ребята покатались на коньках, поучаствовали в спартакиаде и поиграли в лазертаг.
В Бурятии подвели итоги проекта «Старший брат»
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