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В Бурятии наградили лучшие молодые семьи

В Бурятии наградили лучшие молодые семьи
Общество,  Фото:пресс-служба молодёжного центра РБ
Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма

Как сообщалось ранее, 14 декабря в Бурятии прошло награждение по итогам работы в сфере добровольчества и молодёжной политики в 2021 году. Также в этот день наградили призёров и победителей республиканского конкурса «Лучшая молодая семья».

Победителем стала семья Пластининых из Тарбагатайского района. Второе место заняла семья Перовых из Улан-Удэ. Тройку призёров замкнула семья Новицких из столицы республики.

Кроме этого, государственной наградной медалью «По зову долга и сердца» была награждена Татьяна Смирнова, руководитель ресурсного добровольческого центра Иволгинского района за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией на территории РБ.

Благодарственные письма президента РФ за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции в РФ, получили:
- Доржиева Сэлмэг, начальник отдела министерства спорта и молодежной политики РБ;
- Дондоков Жалсан, ведущий аналитик молодёжного центра РБ.

Также прошло вручение благодарственных писем Росмолодёжи за личный вклад в развитие молодёжных общественных организаций и движений, добросовестную работу и активную жизненную позицию:
- Лосева Анна, руководитель центра студенческих инициатив и академической мобильности ВСГИК;
- Дуйбанова Евгения, начальник управления спорта и молодёжной политики администрации Заиграевского района;
- Мокрий Валентин, председатель региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры;
- Доржиев Николай, экс-начальник штаба муниципального отделения г. Улан-Удэ всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Почётную грамоту правительства РБ за добросовестный многолетний труд в сфере образования, а также за вклад в победу команды РБ в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» получила Хаптахаева Татьяна, заместитель директора средней общеобразовательной школы №8 г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.
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