В Бурятии наградили лучшие молодые семьи

Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма
Как сообщалось ранее, 14 декабря в Бурятии прошло награждение по итогам работы в сфере добровольчества и молодёжной политики в 2021 году. Также в этот день наградили призёров и победителей республиканского конкурса «Лучшая молодая семья».
Победителем стала семья Пластининых из Тарбагатайского района. Второе место заняла семья Перовых из Улан-Удэ. Тройку призёров замкнула семья Новицких из столицы республики.
Кроме этого, государственной наградной медалью «По зову долга и сердца» была награждена Татьяна Смирнова, руководитель ресурсного добровольческого центра Иволгинского района за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией на территории РБ.
Благодарственные письма президента РФ за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции в РФ, получили:
- Доржиева Сэлмэг, начальник отдела министерства спорта и молодежной политики РБ;
- Дондоков Жалсан, ведущий аналитик молодёжного центра РБ.
Также прошло вручение благодарственных писем Росмолодёжи за личный вклад в развитие молодёжных общественных организаций и движений, добросовестную работу и активную жизненную позицию:
- Лосева Анна, руководитель центра студенческих инициатив и академической мобильности ВСГИК;
- Дуйбанова Евгения, начальник управления спорта и молодёжной политики администрации Заиграевского района;
- Мокрий Валентин, председатель региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры;
- Доржиев Николай, экс-начальник штаба муниципального отделения г. Улан-Удэ всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Почётную грамоту правительства РБ за добросовестный многолетний труд в сфере образования, а также за вклад в победу команды РБ в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» получила Хаптахаева Татьяна, заместитель директора средней общеобразовательной школы №8 г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.
В Бурятии наградили лучшие молодые семьи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко
Певица Дугарма Цыренова представила клип, от которого у зрителей «захватывает дух»
В Муйском районе численность бродячих псов только множится
Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском метрополитене
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева
Россиянам рассказали о предновогодних выплатах
Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу
Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики
Новые цены на проезд вступят в силу 1 января
Семинар состоялся в детском доме-интернате «Журавушка»
Специалисты протестировали первый из них