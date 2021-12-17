Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России
XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по вольной борьбе Бориса Будаева пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 18 по 19 декабря. В этом году турнир посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова.
Более 100 спортсменов из Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выявят лучших в десяти весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 350000 рублей.
В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей со строгим соблюдением необходимых мер, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы РБ – акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие». Официальный партнёр турнира – группа компаний «Титан».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты
Фёдор Хлебников – уроженец Кяхтинского района
Открытие зимних ледовых маршрутов откладывается
Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма
Запрещено проведение новогодних банкетов и корпоративов
Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко
Певица Дугарма Цыренова представила клип, от которого у зрителей «захватывает дух»
В Муйском районе численность бродячих псов только множится
Они размещены в «Дальневосточном экспрессе» в московском метрополитене
В мэрии уверяют, что сделано это «по многочисленным просьбам жителей»
Водитель уверяет, что инцидент произошёл не с детьми, а со взрослыми
Конфуз случился из-за приезда Юрия Трутнева
Россиянам рассказали о предновогодних выплатах