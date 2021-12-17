В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России



XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по вольной борьбе Бориса Будаева пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 18 по 19 декабря. В этом году турнир посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова.



Более 100 спортсменов из Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выявят лучших в десяти весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 350000 рублей.



В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей со строгим соблюдением необходимых мер, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы РБ – акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие». Официальный партнёр турнира – группа компаний «Титан».



Возрастное ограничение 6+

