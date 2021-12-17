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В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева

В Улан-Удэ стартует турнир имени Бориса Будаева
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России

XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по вольной борьбе Бориса Будаева пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 18 по 19 декабря. В этом году турнир посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова.

Более 100 спортсменов из Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выявят лучших в десяти весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 350000 рублей.

В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей со строгим соблюдением необходимых мер, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы РБ – акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие». Официальный партнёр турнира – группа компаний «Титан».

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ вольная борьба международный турнир спорт Бурятия

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