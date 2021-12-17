В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана труда

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Фёдор Хлебников – уроженец Кяхтинского района



В Бурятии Фёдор Иванович Хлебников отметил свой 90-й день рождения. Родился он в 1931 году в селе Анагустай Кяхтинского района в семье крестьянина. Как и все дети предвоенного поколения рано познал тяжёлый труд. При колхозе выучился на тракториста, где и работал до призыва в армию.



В феврале 1952 года призван в Советскую Армию комиссией при Кударинском районном комиссариате Бурятской АССР. И только в октябре 1955 года он был уволен в запас.



После службы в армии Фёдор Хлебников вернулся в родной колхоз и снова сел за рычаги трактора. Со своей супругой Тамарой Анатольевной родили и воспитали двоих детей. Сегодня Фёдор Иванович имеет пять внуков и семь правнуков.



Его труд отмечен медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран Великой Отечественной войны», в декабре 2001 года ему присвоено звание «Ветеран труда».



Напомним, что чествование ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021». В юбилейные дни рождения им вручаются поздравления от имени президента России и главы Бурятии с участием представителей территориальных отделов социальной защиты населения, муниципальных образований, Советов ветеранов. Вместе с поздравлениями юбилярам вручается сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

