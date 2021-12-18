В 2022 году водопроводные сети построят в 5 населённых пунктах Бурятии

Начнут строительство трёх новых объектов и продолжат строительство ещё двух



В Бурятии в следующем году провести централизованные сети водоснабжения планируется в 5 населённых пунктах. На строительство инфраструктуры для повышения качества питьевой воды собираются направить более 800 млн рублей.



За счёт этих средств в республике появятся новые сети водоснабжения в трёх местах города Улан-Удэ. Это строительство водовода в посёлке Верхняя Березовка, левобережной части города, а также продолжатся работы в «сотых» микрорайонах. Кроме этого централизованное водоснабжение проведут в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево Прибайкальского района и продолжат реконструкцию водоочистных сооружений в посёлке Тапхар Иволгинского района.



Отметим, в 2021 году в рамках федерального проекта в Бурятии ведётся строительство сетей водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Строятся системы водоснабжения в Кяхтинском, Мухоршибирском, Иволгинском и Прибайкальском районах. Благодаря этим мероприятиям питьевой водой будет обеспечено почти 7 тысяч жителей нашей республики. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 260 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

