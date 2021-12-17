В посёлке в Бурятии приборы учёта установят через суд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выявила прокурорская проверка, в посёлке Заиграево ресурсоснабжающая организация нарушила закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Законом на ресурсоснабжающие организации возложена обязанность по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Вопреки закону в многоквартирных домах посылка эти приборы учёта не установлены.



- В связи с этим прокуратурой района в Заиграевский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании ресурсоснабжающей организации установить общедомовые приборы учёта тепловой энергии в многоквартирных домах посёлка Заиграево, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

