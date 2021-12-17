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В Бурятии педагогу допобразования не оказывали соцподдержку

В Бурятии педагогу допобразования не оказывали соцподдержку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Жительница Прибайкальского района Бурятии на личном приёме первого заместителя прокурора республики пожаловалась на неоказанные меры социальной поддержки.

Женщина более 10 лет работала педагогом дополнительного образования в сельском доме творчества, откуда уволилась по собственному желанию.

По закону предусмотрена оплата коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах. Однако отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району отказал женщине в предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений.

Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Теперь жительнице Прибайкальского района назначена мера социальной поддержки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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