Улан-удэнца оштрафовали за попытку дачи взятки полицейским

Общество, Фото: из архива

Дорожные полицейские отказались от получения 10 тысяч рублей



33-летний улан-удэнец признан виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.



В судебном заседании установлено, что в сентябре 2020 года водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ГИБДД. Находясь в салоне автомобиля дорожно-патрульной службы, желая избежать привлечения к административной ответственности за правонарушение, он передал сотрудникам полиции взятку в размере 10 тысяч рублей. От получения вознаграждения полицейские отказались, в результате чего нарушитель не довёл реализацию до конца.



Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

