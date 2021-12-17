Дорожные полицейские отказались от получения 10 тысяч рублей
33-летний улан-удэнец признан виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.
В судебном заседании установлено, что в сентябре 2020 года водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ГИБДД. Находясь в салоне автомобиля дорожно-патрульной службы, желая избежать привлечения к административной ответственности за правонарушение, он передал сотрудникам полиции взятку в размере 10 тысяч рублей. От получения вознаграждения полицейские отказались, в результате чего нарушитель не довёл реализацию до конца.
Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнца оштрафовали за попытку дачи взятки полицейским
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