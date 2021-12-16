В Бурятии, возможно, введут спортивную охоту на баклана

«Чёрной чумой Байкала» называют этих птиц жители Баргузинского района
Разговоры о регуляции бакланов в Бурятии идут на протяжении последних лет. Жители многих населённых пунктов Бурятии встревожены увеличением количества пернатых на водоёмах. По оценкам некоторых исследователей, бакланы представляют серьёзную угрозу рыбным запасам республики.
- Ещё в 2019 году в Народный Хурал поступило письменное обращение от жителей Баргузинского района с 1476 подписями о том, что в районе чрезмерно размножился баклан. По мнению местных жителей, бакланы наносят экономический, экологический и я даже сказал бы социальный вред, - говорит депутат, председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.
Учёные БГУ провели исследования и пришли к выводу, что популяция баклана на Байкале не требует регулирования, но ареал его обитания за последние годы значительно увеличился.
- В Баргузинском, Курумканском районах развиваем туризм, в том числе рыболовный. Баклан всячески препятствует этому. Поэтому мы готовы оказать сотрудничество в регулировании численности данного пернатого хищника, - сказал глава Баргузинского района Михаил Мишурин.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Антон Будунов отметил:
- Все-таки необходимо привлекать граждан для охоты на баклана, можно в рамках спортивной охоты. Министерство разработает порядок возмещения расходов охотников. В ближайшее время после подтверждения от Ангаро-Байкальского территориального управления мы будем обращаться в Правительство по выделению средств на проведение регулирование численности бакланов, - сказал Антон Будунов.
«Чёрной чумой Байкала» называют бакланов жители Баргузинского района. Они появились и в Селенгинском, Баунтовском, Мухоршибирском, Заиграевском районах, которые находятся в отдалении от озера.
- Это волк с «крыльями», если условно говорить. Для всей республики проблема стала острой. Жалобы идут со всех сторон, - отметил Анатолий Кушнарев.
На совещании рекомендовали Совету представителей Байкальских регионов при главе Бурятии рассмотреть вопрос о регулировании численности большого баклана, а БГУ провести дополнительный мониторинг численности птицы-хищника.
В Бурятии, возможно, введут спортивную охоту на баклана
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