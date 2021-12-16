Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели

Внимание аналитиков привлекла новость от спортсменки из Бурятии
Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» представили топ-10 нефейковых событий прошедшей недели. На седьмом месте в списке оказалась новость из Бурятии.
Речь идёт о спортсменке, члене сборной России по боксу Людмиле Воронцовой. Она выставила на продажу стадо барашков – такой необычный подарок ей преподнесли джидинские фермеры за серебряную медаль чемпионата мира-2019.
- Я родом из Джиды. За чемпионат Мира фермеры района подарили мне стадо барашков, которые были выращены в степях моего родного края. Хочу продать их под заказ в любом виде и количестве! Цена договорная! – написала Людмила неделю назад на своей странице.
Объявление, судя по всему, актуально до сих пор. По крайней мере, информации о том, что стадо продано, Воронцова ещё не публиковала.
Топ-10 нефейковых событий недели:
1. Минэнерго РФ предложило отменить запрет на продажу пива на автозаправках.
2. Россия в 2021 году экспортировала в США патронов на рекордные $158 млн.
3. В Санкт-Петербурге чиновники одного из района города отказали семье с двумя детьми в постановке на учёт как нуждающихся в жилье, признав рождение второго ребёнка «намеренным ухудшением жилищных условий».
4. Прапорщик вневедомственной охраны из Петербурга Алексей Абрамов получил литературную премию имени Станислава Лема III степени в номинации «Фэнтези» за книгу «Подземелье в облаках». Второе место в этой номинации занял канадец Стивен Эриксон, первое — Стивен Кинг.
5. Студентка из Владивостока Софья Личковаха вошла в список лучших хакеров мира, взломав сайт одной из крупнейших мировых IT-компаний в ходе лабораторной работы.
6. Delivery Club будет посылать всех новых сотрудников офисов на временную курьерскую работу для адаптации их к восприятию собственного продукта.
7. Участница Олимпиады в Токио из Бурятии, чемпионка России по боксу Людмила Воронцова продаёт стадо баранов, которых ей подарили за серебро чемпионата мира.
8. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока готовит документы для оспаривания законности регистрации произведенной в европейской зоне страны водки «Ханты», усмотрев в этом насмешку над народом.
9. 130 посетителей кинотеатра в Норильске из-за снежной бури вынуждены были ночевать прямо в зале кинотеатра. Сотрудники киноцентра всю ночь бесплатно показывали своим гостям фильмы и угощали горячим чаем с вафлями.
10. В лесу под городом Тулун в Иркутской области охотники ранили пожарных, перепутав снегоход с волком и открыв огонь в его сторону.
Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели
Общество, Фото:
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