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Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели

Бурятские бараны попали в топ-10 нефейковых событий недели
Общество,  Фото:pixabay.com
Внимание аналитиков привлекла новость от спортсменки из Бурятии

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» представили топ-10 нефейковых событий прошедшей недели. На седьмом месте в списке оказалась новость из Бурятии.

Речь идёт о спортсменке, члене сборной России по боксу Людмиле Воронцовой. Она выставила на продажу стадо барашков – такой необычный подарок ей преподнесли джидинские фермеры за серебряную медаль чемпионата мира-2019.

- Я родом из Джиды. За чемпионат Мира фермеры района подарили мне стадо барашков, которые были выращены в степях моего родного края. Хочу продать их под заказ в любом виде и количестве! Цена договорная! – написала Людмила неделю назад на своей странице.

Объявление, судя по всему, актуально до сих пор. По крайней мере, информации о том, что стадо продано, Воронцова ещё не публиковала.

Топ-10 нефейковых событий недели:

1. Минэнерго РФ предложило отменить запрет на продажу пива на автозаправках.

2. Россия в 2021 году экспортировала в США патронов на рекордные $158 млн.

3. В Санкт-Петербурге чиновники одного из района города отказали семье с двумя детьми в постановке на учёт как нуждающихся в жилье, признав рождение второго ребёнка «намеренным ухудшением жилищных условий».

4. Прапорщик вневедомственной охраны из Петербурга Алексей Абрамов получил литературную премию имени Станислава Лема III степени в номинации «Фэнтези» за книгу «Подземелье в облаках». Второе место в этой номинации занял канадец Стивен Эриксон, первое — Стивен Кинг.

5. Студентка из Владивостока Софья Личковаха вошла в список лучших хакеров мира, взломав сайт одной из крупнейших мировых IT-компаний в ходе лабораторной работы.

6. Delivery Club будет посылать всех новых сотрудников офисов на временную курьерскую работу для адаптации их к восприятию собственного продукта.

7. Участница Олимпиады в Токио из Бурятии, чемпионка России по боксу Людмила Воронцова продаёт стадо баранов, которых ей подарили за серебро чемпионата мира.

8. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока готовит документы для оспаривания законности регистрации произведенной в европейской зоне страны водки «Ханты», усмотрев в этом насмешку над народом.

9. 130 посетителей кинотеатра в Норильске из-за снежной бури вынуждены были ночевать прямо в зале кинотеатра. Сотрудники киноцентра всю ночь бесплатно показывали своим гостям фильмы и угощали горячим чаем с вафлями.

10. В лесу под городом Тулун в Иркутской области охотники ранили пожарных, перепутав снегоход с волком и открыв огонь в его сторону.
СМИ

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